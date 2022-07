„KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI” przyciągnęły na pl. Wolności małych poznaniaków. Spektakl to część cyklu organizowanego przez Estradę Poznańską

W niedzielny poranek, ponieważ dzieci nie zwykły spać do późna, na plac Wolności przyciągnął małych poznaniaków spektakl „KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI”. Sztukę wystawiali aktorzy wędrownego teatru lalek "Małe Mi". Wydarzenie było częścią cyklu "Do zobaczenia na placu Wolności", które ma przyciągać tam mieszkańców Poznania także do ogródków, wystawionych przez restauratorów z remontowanego Starego Rynku. Zobacz zdjęcia -->

Martyna Kamzol