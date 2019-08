Kto będzie dwumilionowym gościem Tarnowskich Term? Popularny aquapark szykuje się do powitania przyszłego posiadacza wyjątkowego biletu

Tarnowskie Termy zapraszają – położone blisko Poznania, z dobrym dojazdem do ronda w Tarnowie Podgórnym, a dalej prostą drogą na parkingi przy ośrodku, otwarte przez cały tydzień do godz. 22.00 (w dni powszednie od 6.00, a w soboty i niedziele – od 6.30) – są wyjątkowym aquaparkiem, wykorzystującym wodę ze źródeł geotermalnych. A że mają swoich wiernych fanów, to - choć funkcjonują zaledwie kilka lat (odwiert na głębokość 1200 m wykonano w sierpniu 2011 r.) - już w najbliższych dniach odwiedzi je dwumilionowy gość! Kto nim będzie – okaże się, gdy zostanie sprzedany bilet z tak wysokim numerem. Wiadomo już, że ta osoba, która jako dwumilionowy gość wejdzie do wody w Tarnowskich Termach, będzie mogła korzystać przez rok z darmowych wejść (otrzyma specjalny karnet), a ponadto spędzi miły weekend w nadmorskim kurorcie Villa Mare!

Cóż jest wyjątkowego w Tarnowskich Termach? Otóż ten aquapark czerpie wodę ze źródeł geotermalnych, wydobywanych z odwiertu o głębokości 1200 metrów, dostarczającego wodę o temperaturze ponad 45,7 stopni Celsjusza. Wody termalne tego typu idealnie nadają się do celów leczniczych, a po rozcieńczeniu – w celach rehabilitacyjnych i profilaktycznych. Kąpiel w tego typu solance - jodkowej wodzie chlorkowo - sodowej, może być doskonałym bodźcem stymulującym wydolność fizyczną, a tym samym - źródłem satysfakcji i dobrego samopoczucia. Solanka znajduje się w basenie rekreacyjnym wewnętrznym oraz w basenie zewnętrznym gdzie temperatura wody umożliwia relaksacyjną kąpiel nawet w środku zimy! Ciekawostką jest, że ta woda zawiera wiele mikroelementów, które nadają jej lekko rude zabarwienie, widoczne dopiero po wytrąceniu osadu.

Zresztą nie tylko woda jest atutem aquaparku. Możemy w termach skorzystać z rozbudowanej strefy rekreacyjnej z basenami, zjeżdżalniami, licznymi gejzerami, a jeśli mamy ochotę na wypoczynek, relaks i odnowę biologiczną, to strefa saun połączona z Tarnowskim Spa Natura jest do naszej dyspozycji. A jeśli stawiamy na sport o zabarwieniu wyczynowym, to dwa baseny sportowe oraz nowoczesny klub fitness staną się naszymi ulubionymi miejscami!

Dwa miliony klientów, którzy odwiedzili Tarnowskie Termy, przekonały się, że warto skorzystać z tego nowoczesnego obiektu, funkcjonalnie zaprojektowanego wraz z elementami zagospodarowania terenu, drogami, parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. A skoro warto tu przyjeżdżać dla zdrowia, udanego wypoczynku i sportowego rozwoju, to warto też tu wracać – do czego aquapark serdecznie zaprasza. Jego załoga już trzyma kciuki, by poznać dwumilionowego szczęściarza, tego bohatera zakładów przyjmowanych już przez stałych bywalców basenów, term i klubu fitness...