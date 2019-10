Która firma kurierska budzi największe zaufanie? Zobacz jak klienci oceniają kurierów? [WYNIK BADANIA]

Najlepsze firmy kurierskie

Ważną wskazówką przy wyborze firmy kurierskiej może być najnowszy, już dziesiąty Ranking Zaufanych Sklepów 2019 ceneo.pl. Według niego „Dostawcą roku 2019”, a więc firmą budzącą największe zaufanie, został InPost, wyprzedzając DPD i DHL.

Jak powstaje ten ranking? Tworzony jest na podstawie milionów ankiet, które w ciągu ostatniego roku wypełnili kupujący on-line. W tym roku analizie poddano ponad 3 miliony opinii w 16 kategoriach, a na liście najbardziej zaufanych znalazło się 45 firm. Klienci oceniali m.in. jakość obsługi, przebieg transakcji, sposób i jakość dostawy.

- Przepis na sukces jest prosty – twierdzi Rafał Brzoska, prezes InPost. - To ciężka praca i systematyczne polepszanie jakości usług. Klienci sklepów internetowych najchętniej wybierają dostawę do paczkomatów, bo jest szybka i wygodna. Dziś praktycznie żadna usługa kurierska nie jest w stanie osiągnąć lepszych terminów dotarcia z przesyłką do adresata – zaznacza.