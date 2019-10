Które sklepy są otwarte 1 listopada (Wszystkich Świętych 2019)? Biedronka, Lidl, Żabka, Lewiatan, Intermarche, Auchan. Sprawdź!

Nieczynne będą markety takie jak Biedronka, Lidl czy Carrefour, ale za to otwarte mogą być małe sklepy gdzie za ladą stanie właściciel - jak Żabka czy Lewiatan.

Jeśli to możliwe warto je zrobić do czwartku, 31 października, by uniknąć komplikacji. Jeśli to się nie uda, albo w nagłej sytuacji, pozostaje zrobienie zakupów w mniejszych sklepach, które mogą być czynne we Wszystkich Świętych.

Sklepy we Wszystkich Świętych - markety nieczynne

1 listopada, we Wszystkich Świętych, jak w każde święto nieczynne będą markety największych sieci - m. in. Lidl, Biedronka, Tesco, Carrefour, Intermarche czy Auchan.

Dodatkowo nie zrobimy zakupów w centrach handlowych. Nieczynne są wszystkie sklepy odzieżowe, z elektroniką czy księgarnie. We wszystkich sklepach zamknięte są punkty handlowo-usługowe i urzędy.