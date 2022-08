Które szkoły w Poznaniu zdecydowały się na podręcznik do HiT? "Każdy powinien nauczać tego przedmiotu zgodnie z własnym sumieniem"

Kilka dni temu na swoim facebookowym profilu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak apelował do nauczycieli, aby nie korzystali z podręcznika do HiT.

- Zawiera on wiele dyskryminujących, nieprawdziwych, czy wręcz haniebnych treści, dotyczących m.in. in vitro. To do Was należy wybór podręcznika do nauczania tego przedmiotu. Skorzystajcie z tego prawa, by chronić naszą młodzież przed fałszywym przekazem i indoktrynacją, na którą nie ma miejsca w poznańskich szkołach - stwierdził Jaśkowiak