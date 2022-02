Ktoś oferuje Ci pracę w Amazonie lub eBay? Uważaj! To może być próba oszustwa. CyberRescue ostrzega

Internetowi oszuści znaleźli nowy sposób na pozyskiwanie naszych danych. Oferują pracę w znanych firmach jak Amazon czy eBay i niesamowite zarobki rzędu 300 zł dziennie w roli personelu online.

Czytaj też: Chciał sprzedać koszulkę przez internet. Stracił 40 tysięcy złotych

Jedyne co należy wykonać to wypełnić formularz, znajdujący się na Facebooku. W ten sposób oszuści zdobywają numer telefonu, a następnie odzywają się na komunikatorze WhatsApp. Tam zainteresowany nakłaniany jest do rejestracji i pobrania aplikacji z nieznanego źródła.

Aplikacja nadaje sobie dużo uprawnień m.in.: może śledzić naszą aktywność na telefonie, pozwala na automatyczne inicjowanie połączeń telefonicznych, zezwala na odczyty pamięci telefonu.

Mechanizm aplikacji zachęca, aby doładowywać dodatkowo swoje konto i w ten sposób zyskiwać bonusy. Można dokonywać przelewów z konta bankowego lub z portfela kryptowalut. W ten sposób można bezpowrotnie stracić pieniądze, licząc na zysk!