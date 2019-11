"Kubuś Puchatek" napisany w gwarze poznańskiej. Na premierę "Misia Szpeniolka" przyszły tłumy [ZDJĘCIA]

- Szata graficzna i poziom wydawniczy mnie nie zaskoczył, bo spodziewałem się, że ta książka będzie wydana równie pięknie jak "Książę Szaranek" ("Mały Książę"). To wszystko zasługa wydawnictwa. Zaskoczyło mnie natomiast nienachalne eksponowanie mojego nazwiska. Spodziewałem się, że będzie ono na okładce i będzie to znak handlowy. Ale podszedłem do tego tak, że to jest nowatorskie pociągnięcie wydawnictwa, które ma w tym swój cel – mówił Juliusz Kubel.

Dodał, że rozmowy na temat tytułu toczyły się długo głównie z wydawnictwem. - W obiegu ogólnopolskim słowo szpeniol to specjalista od czegoś. W gwarze uczniowskiej szpeniol to taki fachura, chłopak trochę szpanujący. Natomiast szpeniolek jest zaprzeczeniem szpeniola. On udaje szpeniola, nadrabia miną i chce swym małym rozumkiem ogarnąć świat, ale go nigdy nie ogarnie. Aby nadać mu sympatyczny rys, nazwałem go Szpeniolkiem. Akceptacja tego tytułu płynęła z wielu stron – mówił Juliusz Kubel. Czytał też fragmenty książki.