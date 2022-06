Kuchnia w samolocie. Kiełbasa z czosnkiem i krewetki. Steward zdradza tajniki przygotowania jedzenia w podróży. Co zabrać na pokład?

Jedzenie w bagażu podręcznym – co można zabrać do samolotu?

Osoby przygotowujące się do swojej pierwszej podróży samolotem mogą zastanawiać się, co można zabrać ze sobą na pokład w bagażu podręcznym. Dobrą wieścią jest fakt, że nie ma zakazu wnoszenia żywności na pokład. Paweł, który często podróżuje samolotami po Europie, zauważa, że z domu najczęściej zabiera ze sobą kanapki, słone paluszki lub owoce (przez bramki na lotnisku nie przepuszczą was z napojami, jogurtami i innymi produktami o płynnej lub kremowej konsystencji w pojemnikach powyżej 100 ml, ale jeśli kupicie je na lotnisku, po przejściu przez kontrolę, to już można je wnieść na pokład). Podróżni wybierają też domowe ciasta, sałatki lub mieszanki studenckie. No i oczywiście cukierki i gumy do żucia, żeby ograniczyć piszczenie w uszach podczas wznoszenia się samolotu albo lądowania.