Autostrada A2 na sprzedaż

W latach od 2002 do 2004 AWSA wybudowała odcinek A2 Konin - Nowy Tomyśl, a spółka AWSA II odcinek Nowy Tomyśl - Świecko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ich łączna długość wynosi 255 km, a koszt budowy wyniósł 2,4 mld euro. "Puls Biznesu" przekazuje, że Sebastian Kulczyk ma zamiar sprzedać swoje udziały w obu spółkach. Miałyby one trafić w ręce drugiego udziałowca - francuskiego funduszu Meridian. W ten sposób Meridiam SAS miałby pośrednio nabyć 100 proc. udziałów w firmie KI One. Obecnie Meridian ma odpowiednio 26,3 oraz 40 proc. udziałów w obu firmach odpowiedzialnych za A2. Dziennik szacuje, że chodzi nawet o 700 mln euro.