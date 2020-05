Kultowy poznański bar Kociak może nie przetrwać pandemii. "Wyrzuciliśmy bardzo dużo towaru"

- Do produkcji deserów używane są produkty z krótkim terminem ważności, jak śmietana czy owoce. Jeżeli nie wykorzystamy ich szybko, trafiają do kosza. W ostatni weekend marca do Kociaka zakupiliśmy produkty za 600 złotych, a zysk z tego dnia wyniósł zaledwie 150 złotych. Co więcej, próbowaliśmy otworzyć Hajduczka później i sprzedawać na wynos kawę oraz ciasta - opowiada prezes. - Kupiliśmy minimalną ilość produktów, ale i tak to wydatek. Nie będziemy prosili pracowników, by przebierali się, wkładali maski i biegli do sklepu po kilka pomarańczy. Zrobiliśmy głównie drożdżowe ciasto i drożdżówki. I mało co się sprzedało. Dlatego szybko zrezygnowaliśmy z rozwiązania sprzedaży na wynos - tłumaczy.