31 grudnia w całym Poznaniu odbywa się wiele imprez sylwestrowych. Spośród wielu z nich warto zwrócić uwagę choćby na propozycję Teatru Muzycznego, Teatru Wielkiego czy klubów: m.in. Psa Andaluzyjskiego i PoemaCafe.

W tym roku Teatr Muzyczny (ul. Niezłomnych 1E) zabierze nas do wielu „niezwykłych miejsc, takich jak wnętrza Opery Paryskiej czy gwarne ulice Londynu” podczas Koncertu Sylwestrowego „The best of...”. Zabrzmi wiele znanych utworów: m.in. „Milord” Edith Piaf, „Yesterday” The Beatles, „All That Jazz” z musicalu „Chicago”, „New York, New York” Franka Sinatry czy „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” Skaldów. Koncert odbędzie się o godz. 16 i 20. Cena biletu: 198 zł.



O godz. 19 niemniej interesujący Koncert Sylwestrowy odbędzie się w Teatrze Wielkim (ul. Fredry 9). – Soliści Teatru Wielkiego, na co dzień wykonujący nieco „poważniejszy” repertuar, z radością zaprezentują uroki operetkowych przebojów. Usłyszymy m.in. fragmenty „Księżniczki czardasza”, „Zemsty nietoperza” czy „Hrabiny Maricy” – czytamy w zapowiedzi. Informacje o biletach: opera.poznan.pl.



Alternatywny klub Pies Andaluzyjski (ul. Nowowiejskiego 17) zaprasza na „Freak Show”, którego gwiazdą będzie ekscentryczny DJ Herr Maszewski. Impreza odbędzie się w godz. 20-4. Cena biletu: 30 zł.



Warto też pamiętać o „Sylwestrze w PoemaCafe”, na którego scenie „muzyczne pocztówki znad Sekwany, Hudson i Parany” zaprezentuje utalentowany duet: wokalistka Izabella Tarasiuk-Andrzejewska oraz pianista Dawid Troczewski. Koncert w PoemaCafe (ul. Langiewicza 2) odbędzie się o godz. 20. Cena biletu: 195 zł.

