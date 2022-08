Kup dom lub mieszkanie od komornika! Oto najnowsze licytacje komornicze w Poznaniu. Ceny są okazyjne [ZDJĘCIA]

Najnowsze licytacje komornicze domów i mieszkań w Poznaniu

Ceny mieszkań rosną w zawrotnym tempie. Do tego wzrost rat kredytów czy niechęć banków do udzielania ich. Wszystko to sprawia, że duża część osób rezygnuje z zakupu własnego mieszkania.

W pogoni za wymarzoną nieruchomością warto przyjrzeć się licytacjom komorniczym. Znajdziemy tam wiele mieszkań i domów, które można kupić za ułamek ceny. Jest to alternatywa dla wszystkich marzących o własnej nieruchomości. Przedstawiamy galerię domów i mieszkań w Poznaniu, które można kupić na licytacji komorniczej.