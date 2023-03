Kup tani dom w Wielkopolsce. Te są nawet za 3/4 wartości! Sprawdź najnowsze licytacje komornicze

Dom od komornika nawet za 3/4 wartości. Kolejne licytacje komornicze w Wielkopolsce

Kupujących zachęca też stan licytowanych nieruchomości. Mimo że mniej kosztują, często nie wymagają generalnych remontów i można się do nich od razu wprowadzić. Na licytacja trafiają bowiem domy w różnym stanie, a do tego różnej wielkości, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.

Domy na licytacjach komorniczych w Wielkopolsce. Jak wyglądają i ile kosztują? Sprawdź najnowsze licytacje:

Wokół licytacji komorniczych narosło sporo kontrowersji. Nie brakuje komentarzy, że udział w takich licytacjach to próba wzbogacenia się na czyimś nieszczęściu, dlatego komornicy podkreślają, że zajęcie nieruchomości i wystawienie jej na sprzedaż to ostateczność. Działania urzędników zaczynają od wezwań do zapłaty i prób wypracowania porozumienia z dłużnikiem, tak, by egzekucja była dla niego jak najmniej uciążliwa. Gdy mimo to dług nie jest spłacany dobrowolnie, podejmowane są próby odzyskania wierzytelności z zebranych na koncie bankowym oszczędności, poprzez zajęcie części wypłaty czy emerytury. Dopiero gdy te sposoby okazują się nieskuteczne, komornicy decydują się na egzekucje z ruchomości, później też z nieruchomości.