Kup tanie mieszkanie w Poznaniu, nawet za 75 proc. wartości! Zobacz najnowsze licytacje komornicze mieszkań. Jak wyglądają i ile kosztują?

Kup tanie mieszkanie, nawet za 3/4 wartości. Jak takie wyglądają i ile kosztują?

Licytacje komornicze cieszą się coraz większym zainteresowaniem kupujących. Zawsze przyciągały uwagę niskimi cenami wywoławczymi, wynoszącymi 75% wartości nieruchomości (w przypadku pierwszej licytacji). W ostatnim czasie jednak - przy szalejącej inflacji i rosnących w zawrotnym tempie cenach - jeszcze bardziej zyskały na popularności.

Na takie licytacje trafiają m.in. mieszkania, zajmowane osobom zadłużonym. Choć taki zakup często budzi kontrowersje i jest szeroko komentowany, dla potencjalnych kupujących to świetna okazja, by trochę zaoszczędzić. Korzystna cena to coraz częściej jeden z najważniejszych czynników, decydujących o zakupie. Równocześnie w przypadku licytacji komorniczych nie wiąże się ona z koniecznością przeprowadzania generalnego remontu. Trafiają na nie bowiem nieruchomości w różnym stanie, a do tego różnej wielkości, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.