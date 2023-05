Kupujesz używane rzeczy przez internet w 2023 roku? Sprawdź, czy nie musisz zapłacić podatku. Uwaga, bo kary są wysokie – do 70 tys. zł

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku w ciągu 14 dni od dnia nabycia przedmiotu używanego. W przypadku umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych podatek wynosi 2 proc. wartości przedmiotu , a obowiązek jego zapłaty ciąży na kupującym. Jeśli jednak umowa zakupu zawierana jest w formie aktu notarialnego, to nie trzeba składać deklaracji PCC-3. W takich przypadkach podatek pobierany jest bezpośrednio przez notariusza.

Brak deklaracji? Kara może przekroczyć nawet 70 tys. zł

Kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 wynosi od 10 proc. wysokości płacy minimalnej aż do jej dwudziestokrotności. Przypomnijmy, w 2023 roku minimalne wynagrodzenie zmienia się dwa razy. To oznacza, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku kara wynosi od 349 do 69 800 zł, a w drugiej połowie roku od 360 do 72 tys. zł.