Kuriozalny remont chodnika w Poznaniu. Piesi przecierają oczy ze zdumienia!

Ekipa przeprowadziła remont, jednak naprawione zostały jedynie miejsca do parkowania.

Jak podaje dalej Rada Osiedla jest to niezgodne z przepisami.

Skargi i wnioski nie przyniosły efektów

Rada Osiedla twierdzi, że już kilka miesięcy temu skierowała do Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu wniosek o zadbanie o zgodność organizacji ruchu z przepisami, oraz o zabezpieczenie chodnika. Również mieszkańcy mieli wysyłać w tej sprawie maile, zwracając uwagę na utrudnienia, zwłaszcza wtedy, gdy po drugiej stronie ulicy trwał remont i chodnik dla pieszych był niedostępny. Ponoć istnieje nawet projekt zmiany w tym miejscu opracowany przez jednostki miejskie. Nie został on do tej pory wdrożony.