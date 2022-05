Kurosanty, suchary i ciężki orzech do zgryzienia. Najzabawniejsze błędy językowe związane z jedzeniem

Croissant, a kurosant

Broń Boże nie chodzi nam o wytykanie błędów, bo te zdarzają się wszystkim. A nasz język do łatwych nie należy. W polskiej kuchni wiele słów przyjęło się z języków obcych i do dziś funkcjonują w spolszczonej wersji. Na przykład menażka, czyli metalowe naczynia do przenoszenia jedzenia pochodzi od słowa manger, które po francusku oznacza po prostu jeść. Dużo problemów sprawia nam puszysty rogalik z ciasta półfrancuskiego, czyli croissant (prawidłowa wymowa to krłasą). Polacy często wymawiają: