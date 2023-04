Kwalifikacja wojskowa w trakcie matury? Poznańskich maturzystów wezwano na komisję. Są zdezorientowani

Kwalifikacja wojskowa, czy egzamin maturalny?

- Dzwoniłem do WCR, żeby to przełożyć w imieniu swoich maturzystów. Pani z infolinii zmęczonym głosem tłumaczyła, że wie o tym problemie, od rana odebrała już setkę telefonów i będą przekładać terminy

O wyznaczeniu terminu na moment egzaminu maturalnego poinformował nas jeden z poznańskich nauczycieli. Jak relacjonuje, maturzyści są zdezorientowani i nie wiedzą co zrobić w tej sytuacji .

Termin kwalifikacji można zmienić

Jak podkreśla, informację o takiej możliwości zawiera pouczenie dołączone do wezwania. -

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

W tym roku obowiązkowa kwalifikacja wojskowa odbywa się w Poznaniu od 17 kwietnia do 23 czerwca. Wezwani musza stawić się w przychodni przy ul. A. Szylinga 1 od godziny 8 do 14. W tym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w województwie wielkopolskim zobowiązanych jest około 17 tys. mężczyzn i 16 tys. kobiet z rocznika 2004. W całym kraju zostanie przebadanych 230 tys. osób.