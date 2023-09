Laguna Balos na Krecie: idealne miejsce na jesienny urlop za granicą

Laguna Balos jesienna oaza spokoju

Laguna Balos, otoczona półwyspem Gramvousa, to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych lagun w Europie. To także jedna z najczęściej fotografowanych plaż na Krecie. Płytkie, ciepłe wody Morza Kreteńskiego, które mienią się różnymi odcieniami, przyciągają dziesiątki tysięcy turystów każdego roku.

Balos to prawdziwa oaza dla miłośników przyrody. Obszar ten jest chroniony w ramach programu Natura 2000, a wokół laguny odnotowano obecność 98 gatunków ptaków. Ponadto, na półwyspie Gramvousa rośnie ponad 400 gatunków roślin, w tym 26 endemitów wyspy. To prawdziwy raj dla entuzjastów przyrody.

Jak dotrzeć na wyspę?

Laguna Balos jest dostępna na dwa sposoby: samochodem lub statkiem z portu w Kissamos. Samochodem można dojechać do parkingu położonego na wzgórzu nad plażą, skąd prowadzi malownicza trasa w dół do samej laguny. Alternatywnie, można wybrać się na relaksującą wycieczkę statkiem turystycznym. Rejsy z Kissamos odbywają się o poranku, a koszt wynosi około 20 euro.

Laguna Balos na Krecie to miejsce, które trudno opisać słowami. Trzeba je po prostu zobaczyć, by uwierzyć w jego piękno. Jesień jest doskonałym czasem na jej odwiedzenie, gdy tłumy turystów zaczynają się rozpraszać, a temperatura wody nadal jest przyjemna. To idealna okazja, by zanurzyć się w krystalicznie czystych wodach, odkryć przyrodę tego regionu i cieszyć się spokojem tej wyjątkowej laguny.

Zobacz też: Najciekawsze nowe cuda UNESCO w Europie. Lista pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Niedawno wzbogaciły słynną listę