Łańcuch Światła ponownie w Poznaniu - na placu Mickiewicza protestowano w obronie niezależności sądów [ZDJĘCIA]

- Wierzymy, że sądom jest potrzebna reforma, że muszą one być bliżej ludzi. Natomiast uważamy, ze dyscyplinowanie sędziów nie ma nic wspólnego z usprawnianiem ich pracy, a wpływa na niszczenie państwa i polskiego prawa - dodaje H. Zagulska. - W środowiskach zawodów prawniczych mówi się o tym, że jest to prosta droga do polexitu bez referendum, bowiem ta ustawa to odmawianie realizacji prawa europejskiego, co może doprowadzić Polskę do wyjścia z UE.

- Przepisy tej ustawy są absurdalne. Ta ustawa jest nie tylko próbą siłowego przejęcia sądownictwa, ale to są też po prostu głupie przepisy - uważa

Osoby, które przyszły na plac im. Adama Mickiewicza, w większości w ogóle nie popierają rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Sędziowie są częścią tego wszystkiego, co się dzieje. Sądownictwo jest niszczone, służba zdrowia, edukacja. Żyłam w socjalizmie i powoli zaczynam się ponownie tak czuć - uważa Sabina, nauczycielka, która po raz kolejny wzięła udział w Łańcuchu.