Lasy i parki nareszcie otwarte. Tłumy ruszyły. Zobacz MEMY

Można już iść legalnie na spacer do lasu, czy parku. Uroczyste otwarcie drzwi do lasu stało się faktem, ale to także memy, które internauci stworzyli z tej wyjątkowej okazji. 20 kwietnia to dzień, gdy luzowane są rządowe obostrzenia. Przypomnijmy, że od 3.04.2020 obowiązywał zakaz wstępu do lasów i parków. "To ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi" - mówił o tej decyzji premier Mateusz Morawiecki. W lasach spacerować będzie można bez maseczki, ale nadal trzeba zachować zasady bezpieczeństwa.

Uroczyste otwarcie drzwi do lasu MEMY 20 kwietnia - to data, która wyczekiwana była przez wielu Polaków. Tego dnia bowiem znika rządowe obostrzenie dotyczące zakazu wstępu do lasów i parków. Przypomnijmy jednak, że minister zdrowia Łukasz Szumowski wyraźnie poweidział, że zasada maksymalnego izolowania będzie obowiązywać jeszcze bardzo długo. Ale wyjście do lasu, czy parku: wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne,

to aktywność fizyczna, która dla zdrowia jest również niezwykle ważna. LASY I PARKI OTWARTE

ZOBACZ MEMY INTERNAUTÓW Zobacz galerię (21 zdjęć) To oznacza, że będzie można spacerować, biegać, a także jeździć na rowerze. Dalej jednak zamknięte będą ścieżki edukacyjne, place zabaw, czy miejsca biwakowe. Ponadto Lasy Państwowe apelują o czujność i rozsądek i przypominają, że w lesie jest bardzo sucho, co powoduje ogromne zagrożenie pożarowe. Lasy Państwowe przypominają o zasadach bezpieczeństwa Lasy Państwowe przypominają również o zasadach bezpieczeństwa w związku z ponownym otwarciem lasów dla społeczeństwa. Oto 10 zasad, których należy przestrzegać. Na wycieczkę do lasu wybierze się wyłącznie z osobami, z którymi przebywasz na co dzień. Unikaj miejsc szczególnie popularnych wśród turystów, gdzie przebywają tłumy. Miejsca biwakowe, wieże widokowe i inne obiekty są zamknięte. Unikaj dotykania powierzchni poręczy, stołów i ławek, które możesz spotkać przy leśnych parkingach i na ścieżkach. Na parkingu leśnym noś maskę. Unikaj tłumów spacerowiczów. Unikaj komunikacji miejskiej. Do lasu wybierz się rowerem lub samochodem. Na szlaku zachowaj rekomendowany przez służby sanitarne dystans od innych osób. Po powrocie do domu umyj ręce.



Bądź na bieżąco i obserwuj Dziennik Zachodni Facebook Polub nas! Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo