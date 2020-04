Lasy w Poznaniu znowu otwarte. Czy można iść na spacer?

Poznańskie lasy zostały otwarte w zasadzie tylko dla osób dojeżdżających przez nie do pracy. Za spacer czy rekreacyjną jazdę nadal można otrzymać mandat.

Od 15 kwietnia nie obowiązuje już zakaz wstępu do poznańskich lasów. Zniósł go prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak. Zastrzegł jednak, że zależy mu na tym, żeby przez lasy można było np. dojeżdżać rowerem do pracy. Za spacer czy rekreacyjną jazdę nadal można otrzymać mandat. Jak zniesienie zakazu traktuje poznańska policja?

We wtorek, 14 kwietnia, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował, że od następnego dnia nie będzie obowiązywał już zakaz wstępu do miejskich lasów. Prezydent apelował, żeby korzystać z lasów jak z ciągów komunikacyjnych, które np. pozwolą na dotarcie do pracy rowerem.

Czytaj także Maturzyści będą klasyfikowani online i dostaną zeskanowane świadectwa

Przypomniał też, że nadal nie można rekreacyjnie korzystać z terenów zielonych, bo grozi za to mandat. Tak naprawdę lasy zostały więc otwarte jedynie dla osób, które np. dojeżdżają do pracy rowerem i mają możliwość przejazdu przez teren zielony należący do miasta. Miejskie lasy to: Lasek Marceliński, las w okolicach Antoninka, Strzeszynka czy Dębiny.

Jak do decyzji prezydenta Poznania odnosi się policja? - W kwestii rekreacji nic się nie zmieniło, nadal obowiązuje odgórnie wydane rozporządzenie i nie wolno np. spacerować po lesie. Podkreślę jednak, że nie słyszałem, żeby do tej pory ktokolwiek w Poznaniu otrzymał mandat za przejazd przez las. Wszystko pozostaje do oceny przez funkcjonariuszy z policyjnego patrolu

- komentuje mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Prezydent Jaśkowiak poinformował także we wtorek, że zamierza wysłać do policji list z prośbą, by nie traktować Wartostrady jako miejsca rekreacji, ale także ciągu komunikacyjnego.

Czytaj także Są nowe dane. 35 nowych zakażeń w Wielkopolsce

- Nie słyszałem, żebyśmy otrzymali taki list. Ale też nie mam informacji o jakiejkolwiek interwencji policji na wspomnianych terenach - zaznacza Borowiak. Przypomnijmy, że na razie zamknięte pozostają lasy należące do państwa. Zobacz też:

Najnowsze informacje dot. koronawirusa