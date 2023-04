Lato w Poznaniu, czyli nowy sezon nadwarciański. Co można robić nad brzegiem rzeki?

Poznańskie Malediwy otworzą się ponownie

Jam session nad Wartą w KontenerART

Dobra zabawa dozwolona też z procentami

Brzeg Warty oferuje też miejsca, gdzie poza lokalami można legalnie spożywać alkohol. Jest to odcinek między kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, a mostem świętego Rocha oraz między mostem Królowej Jadwigi aż do dojścia do łazienek rzecznych. Oprócz tego można też spożywać napoje alkoholowe na odcinku między rozgałęzieniem rzeki, a mostem świętego Rocha i dalej od mostu świętego Rocha do mostu Królowej Jadwigi i od mostu Królowej Jadwigi do dojścia do rzeki na wysokości przystani przeładunkowej. Pod mostami spożywanie alkoholu jest niedozwolone. Jeśli natomiast chodzi o grillowanie, to w mieście nie jest ono łatwe do zrealizowania, ponieważ polskie przepisy zabraniają wzniecania ognia w odległości 100 m od granic lasu oraz na ternach śródleśnych. Miasto jednak wyznaczyło strefy, w których można urządzić sobie piknik i grilla, a są to tereny nadwarciańskie. Wówczas należy pamiętać o wyrzuceniu zużytych tac do odpowiednich kontenerów na śmieci.