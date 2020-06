Ławica w Poznaniu po pierwszy lotach. Jak wygląda nowa rzeczywistość na poznańskim lotnisku?

Przypomnijmy, że połączenia lotnicze były zawieszone od połowy marca, kiedy to coraz bardziej zaczynał rozprzestrzeniać się koronawirus. Od 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze wznowiły w ograniczonej liczbie loty krajowe, w tym z Poznania do Warszawy. Te odbywają się dwa razy dziennie. Samoloty z Poznania do Warszawy wylatują o godz. 9.30 oraz 19.30, zaś z Warszawy do Poznania o godz. 7 i 17.

W poniedziałek rano, pierwszym samolotem do Poznania przyleciało 11 pasażerów z Warszawy. Natomiast 22 osoby poleciała z Poznania do stolicy. - Bardzo się cieszę, że znowu jest możliwość latania. Brakowało mi tego - opowiada pan Michał, który był jednym z pasażerów. Jednocześnie dodaje, że nie obawia się latania w nowych warunkach oraz zakażenia koronawirusem na lotnisku lub w samolocie.

Wszystkie osoby, które przebywają na lotnisku (z wyjątkiem dzieci do lat 4) mają też obowiązek noszenia masek ochronnych zakrywających usta i nos. Oprócz tego wszyscy pasażerowie muszą zachować co najmniej półtorametrowy odstęp podczas odprawy, kontroli paszportowej, kontroli bezpieczeństwa, podczas wejścia i wyjścia z samolotu i przy odbiorze bagażu.

Co więcej, niemożliwe jest także przejście z hali odlotów do hali przylotów. Zostały one odgrodzone od siebie specjalną buforową strefą. Pasażerowie, którzy przylecieli do Poznania poruszają się specjalnie wyznaczoną ścieżką do punktu odbioru bagażu, a stamtąd do wyjścia z lotniska.