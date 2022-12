Lawina w górach: jak się zachować, gdy schodzi prosto na nas? Jak udzielić pomocy zasypanym? Jak uniknąć niebezpieczeństwa? Wyjaśniamy

Lawina to poważne zagrożenie dla turystów w górach zimą. Jak uniknąć lawiny, na co zwracać uwagę, planując górską wycieczkę w sezonie lawinowym? Co robić, gdy lawina schodzi na nas albo kiedy byliśmy świadkiem zejścia lawiny? Jak udzielić pomocy zasypanym? Zapraszamy do praktycznego poradnika dla turystów: lawina śnieżna w górach - wszystko, co trzeba wiedzieć.

Lukasz Bobek / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne