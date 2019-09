Łazarz: Targowisko tymczasowo przy szkole. Rodzice chcą patrolu policji

– Wielu rodziców uczniów naszej szkoły mieszka przy rynku Łazarskim i obserwuje, co tam się dzieje. Obawiają się, czy ta „subkultura” nie przeniesie się na teren parkingu – mówi Piotr Szelągowski, przewodniczący rady rodziców Zespołu Szkół Katolickich. – Sam widziałem osoby, które piją alkohol, oddają byle gdzie mocz. Nie mamy gwarancji, że nie przeniosą się one wraz z kupcami.

Społeczność szkolna przewiduje też problem z parkowaniem aut. Rodzice korzystają z istniejącego parkingu odwożąc i odbierając dzieci ze szkoły. Swoje samochody zostawiają tu nauczyciele. – Dyrekcja naszej szkoły skieruje dodatkowego nauczyciela do pilnowania uczniów podczas przerw – zapowiada Szelągowski. – Będą jednak dwa miejsca, które umożliwią dostęp do targowiska, a trudno sobie wyobrazić, aby każdy był legitymowany. Proponujemy, aby na stałe był tutaj patrol policyjny.

– Przeprowadzka targowiska będzie miała miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy wybierzemy wykonawcę – zaznacza Wiśniewski. – Gdy zostanie ono przeniesione, to wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem szkoły i uczniów będą rozwiązane. Powstanie ogrodzenie i niezależny wjazd dla kupców.

Wiśniewski wyjaśnia, że tymczasowa lokalizacja targowiska została uzgodniona z Kurią Metropolitalną. Dodaje też, że pod uwagę brano również inne miejsca – park Kasprowicza i ul. Kolejową. Jednak były one zbyt oddalone od rynku Łazarskiego. – To za szkołą muzyczną było konsultowane z kupcami i radą osiedla – twierdzi Wiśniewski. – Przeniesienie targowiska na czas modernizacji rynku to jedyna szansa na przeprowadzenie tej inwestycji i skrócenie jej realizacji z dwóch i pół roku do półtora.