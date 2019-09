Lech Poznań: Młodzi piłkarze przynieśli Kolejorzowi ponad 1,5 mln zł

Wszystko za sprawą wstawiania do składu w ekstraklasie młodzieżowców (to gracze z rocznika 1998 i młodsi). Każda minuta spędzona na boisku przez takiego piłkarza przeliczana jest na jeden punkt i mnożona razy dwa, jeśli jest on wychowankiem. Warunkiem zaliczenia minut jest jednak występ w co najmniej pięciu spotkaniach.

W ekstraklasie cztery kluby podzieliły między siebie 4 mln zł. Stawkę najbardziej promujących młodzież klubów w Polsce otwiera Lech, który za zwycięstwo w klasyfikacji otrzyma aż 1,6 mln zł (na tę kwotę po połowie składają się Ekstraklasa SA i PZPN). Drugą lokatę zajął Górnik Zabrze (1,1 mln zł), trzecią Legią Warszawa (0,8 mln zł), a czwartą Pogoń Szczecin (0,5 mln zł). Pozostałe kluby ekstraklasy wolały stawiać na obcokrajowców.

