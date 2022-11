Lech Poznań otworzył najnowocześniejsze Centrum Badawczo-Rozwojowe swojej akademii. Wychowankowie Kolejorza mają czuć się tam jak w domu

Koszt całej inwestycji wyniósł 55 milionów złotych, z czego blisko 20 milionów złotych zostało przeznaczone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu". Pierwotnie jednak koszt budowy był wyceniany na 40 milionów złotych, jednak sytuacja na rynku spowodowała, wzrost cen wielu komponentów. Jak zaznaczają włodarze Lecha Poznań, jest to jedna z największych inwestycji ostatnich lat.

- Inwestowanie to patrzenie w przyszłość. Oczywiście, to musi być racjonalne i odpowiedzialne inwestowanie. Natomiast chcieliśmy zrealizować tę inwestycję, dlatego się na to zdecydowaliśmy. Zrobiliśmy to po to, by nasi wychowankowie mogli trenować, pracować w super warunkach, w nowoczesnych wnętrzach. I też mieszkać w przyjaznych warunkach i uczyć się tutaj na miejscu we Wronkach. To będzie nasza przewaga konkurencyjna