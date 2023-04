Lech Poznań pokazał dwie twarze w meczu z Legią i oddalił ją od mistrzostwa. Polski klasyk przy Łazienkowskiej na remis Bartosz Kijeski

To nie był łatwy mecz dla Lecha Poznań. Po pierwszej połowie zapowiadało się na łatwe zwycięstwo Legii, jednak druga odsłona to metamorfoza Kolejorza. Kolejorz zremisował przy Łazienkowskiej 2:2 i przywozi do Poznania cenny punkt. Warszawiacy natomiast nie będą usatysfakcjonowani tym rezultatem, który praktycznie wypisuje ich z walki o mistrzostwo Polski.