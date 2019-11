Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice. Kolejorz wygrał 3:0 [ZDJĘCIA]

Co ciekawe, 1500. spotkanie lechici zagrali również z Piastem i wygrali 4:0. Trzy bramki dla Lecha zdobył wtedy Vojo Ubiparip. W piątkowy wieczór błyszczał Christian Gytkjaer, który zdobył dwa gole dla poznańskiego zespołu.

Ostatnia akcja pierwszej połowy zadecydowała o tym, że Lech Poznań schodził do szatni z prowadzeniem. Do 45 minuty poznaniacy mieli optyczną przewagę, ale najlepszą sytuację miał Piast. Po okresie przewagi Kolejorza, w 13 minucie fatalny błąd popełnił Karlo Muhar. Chorwat, który miał mnóstwo miejsca, tak katastrofalnie przyjął piłkę przed zagraniem do van der Harta, że wyłożył ją Piotrowi Parzyszkowi. Napastnik gliwiczan jednak nie wykorzystał prezentu. Strzelił wprost w bramkarza Kolejorza. Kibice poznańskiego zespołu, którzy od dłuższego czasu domagają się, by Muhar stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, żartowali w komentarzach, że Parzyszek „ukradł” Chorwatowi asystę.