Lech Poznań traci kluczowego zawodnika. Pedro Rebocho nie zagra do końca roku

- To nie był dla nas szczęśliwy mikrocykl - mówił w Canal + przed derbami trener Lecha Poznań Maciej Skorża. Podczas przygotowań do meczu z Wartą Poznań wypadło mu z powodu kontuzji dwóch podstawowych piłkarzy Pedro Rebocho oraz Pedro Tiba. Znacznie poważniejsza jest kontuzja tego pierwszego.

- Obydwa przypadki to kontuzje, które zawodnicy odnieśli w mikrocyklu przed Wartą. Rebocho? Czekamy na dokładną diagnozę i liczę, że może jeszcze jednak zobaczymy go w tym roku na boisku. Jeśli chodzi o Tibę, to każdego dnia może wydarzyć się coś pozytywnego. Nie potrafię powiedzieć, jak długo będą pauzować. W najbliższym meczu pucharowym na pewno nie zagrają - mówił Maciej Skorża już po meczu.

Rebocho ma uraz kolana. Najprawdopodobniej nie zagra do końca roku. Lech Poznań jeszcze nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Czeka na szczegółowe badania