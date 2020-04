Lech Poznań wraz z kibicami przygotował maseczki i wspiera wielkopolskie szpitale. "Po dwóch godzinach był koniec pierwszej puli"

zobacz galerię (2 zdjęcia) Paweł Tomczyk prezentuje maseczki przygotowane przez Lecha Poznań. Zainteresowanie jest tak duże, że pierwszej puli nie było już po dwóch godzinach. Lech Poznań zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od 16 kwietnia na terenie Polski w miejscach publicznych obowiązuje zakrywanie nosa oraz ust. W środę Lech Poznań potwierdził to, o czym informowaliśmy w niedzielę na naszych łamach. Klub we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejorz wyprodukował maseczki ochronne z herbem Kolejorza. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, że już po dwóch godzinach skończyła się cała pierwsza pula.