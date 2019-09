Lech Poznań wygrał z Chrobrym Głogów! Amaral gwiazdą meczu [ZDJĘCIA]

Słabo do 70 minuty grającego Kolejorza odmienił jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Joao Amaral, który zaczął rozgrywać piłkę, tak jak się powinno to robić. Portugalczyk zaliczył aż trzy kluczowe podania, ale to pierwsze, do Gytkjaera, było decydujące.

- Jesteśmy faworytem i tak też się czujemy – powiedział Karol Bartkowiak, asystent trenera Dariusza Żurawia, przed wyjazdem do Głogowa. Tego bojowego nastawienia Lecha, nie było jednak widać w pierwszej połowie. Lepiej zaczęli gospodarze. Z dystansu źle ustawionego van der Harta, próbował pokonać wychowanek Lecha Miłosz Kozak, ale potem Chrobry zostawił dużo miejsca w środku pola czekając na ataki gości.

Ci jednak wcale nie kwapili się, by energiczniej ruszyć do ofensywy. Było to o tyle dziwne, że przecież Dariusz Żuraw zapowiadał, że Kolejorz chce w tym sezonie grać "na tak", przyciągnąć ludzi na trybuny, efektownym stylem.

Tymczasem Lech wymieniał podania na swojej połowie, często piłka trafiała do bramkarza, przez kwadrans nawet nie zbliżył się do pola karnego. Młodzi pomocnicy Jaklub Moder i Mateusz Skrzypczak nie mieli pomysłu jak rozegrać piłkę. Zamiast młodzieńczego błysku i fantazji, prezentowali futbol w stylu retro, w tempie, które mogło znużyć nawet koneserów polskiej piłki. Gra nie kleiła się też Darko Jevticiowi, niewidoczny był Makuszewski. Nic więc dziwnego, że osamotniony w polu karnym Christian Gytkjaer, nie mógł doczekać się piłki, z którą mógłby coś sensownego zrobić.