Legendarne Ferrari F40 na Retro Motor Show 2023 w Poznaniu. Gdzie i kiedy? Znamy ceny biletów, program i najciekawsze atrakcje!

Retro Motor Show: gdzie i kiedy?

Retro Motor Show to największe w Polsce targi pojazdów zabytkowych. Impreza, która już od wielu lat cyklicznie obywa się w Poznaniu i rokrocznie przyciąga dziesiątki tysięcy fanów klasycznej motoryzacji nie tylko z całej Polski, ale i ze świata.

W tym roku wydarzenie planowane jest na pierwszy weekend października, czyli w dniach od 6 do 8 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W piątek w godzinach od 11:00 do 19:00, w sobotę od godz. 10:00 do 18:00, a w niedzielę od 10:00 do 17:00.

Wejście:

Wschodnie, ul. Głogowska 10

Północne, ul. Bukowska 12

Tegoroczna ekspozycja mieścić się będzie w pawilonie 3, 3A, 4 i 5.