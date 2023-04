Legia Warszawa - Lech Poznań 2:2. Sousa dwa razy uciszał stadion. Zobacz jak oceniliśmy lechitów

Lech Poznań w ligowym klasyku zremisował w Warszawie z Legią 2:2. Poznaniacy mieli bardzo apatyczny początek.

Trener van den Brom dokonał trzech zmian w składzie w porównaniu do meczu z Fiorentiną, ale i tak wydawało się, że lechici mają jeszcze "ołowiane" nogi.

Legia objęła prowadzenie w 13 minucie. Po podaniu z prawej strony do siatki trafił Pekhart.

Dopiero po dwóch kwadransach Kolejorz zaczął konstruować coś sensownego. Szanse mieli Ishak oraz Sousa.

Lech na dobre wrócił do gry dopiero po przerwie i szybko wyrównał. Skóraś na prawej stronie wdał się w drybling, zagrał na środek, skąd dośrodkował Murawski. Ishak wygrał walkę o piłkę, która trafiła do Sousy. Portugalczyk strzelił tak, że obrońcy Legii wpadli z piłką do siatki.