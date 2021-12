Lekarz Szpital Tymczasowego na MTP: Część pacjentów nadal twierdzi, że covidu nie ma, że zostali oszukani

Co czuje pani, gdy do szpitala tymczasowego trafiają kolejni niezaszczepieni pacjenci?

Frustrację. Zdaję sobie wtedy sprawę z tego, że te osoby właśnie zmarnowały sobie życie, że będą cierpieć, dusić się, być może umierać, być może będą kalecy przez całe życie, chociaż wystarczyło przyjść dwa razy do punktu szczepień, zaszczepić się i tym samym zmniejszyć ryzyko tego, co się teraz dzieje. Odczuwam też frustrację wobec tego, że zaufali nie takim autorytetom, jak trzeba, i że niektórzy celebryci są dla nich ważniejsi, niż lekarze. A z drugiej strony odczuwam też frustrację, że być może my, jako lekarze, nie jesteśmy z pacjentami zbyt blisko i nie stanowimy dla nich właśnie autorytetu. Co po części oczywiście jest naszą winą.