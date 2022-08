Lekarz z Poznania operował zwierzęta bez znieczulenia? Internauci: "Czerpie przyjemność z patrzenia na krzywdę i śmierć"

Redakcja „Głosu Wielkopolskiego” skontaktowała się w tej sprawie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

- Jakiś czas temu była jedna skarga i została odesłana do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i dzisiaj dostaliśmy drugą. W wiadomościach pojawiały się informacje, że operacje były przeprowadzane bez znieczulenia. Dla mnie jest to rzecz niewykonalna fizycznie, już nie patrząc pod względem dobrostanu. Zwierzę, które ma zęby, cztery łapy i nie jest uśpione, to wykonanie mu jakiegokolwiek nacięcia jest niewykonalne