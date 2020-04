Lekarz znany z serialu „Pandemia” twierdzi, że najprawdopodobniej opracował lek na koronawirusa

– Ja i moi współpracownicy z firmy Distributed Bio wyodrębniliśmy pięć przeciwciał, u których już w 2002 roku wykryto zdolność do wiązania, neutralizowania, blokowania i wreszcie zatrzymania wirusa SARS. Opracowaliśmy te przeciwciała w naszym laboratorium tak, że teraz bardzo energicznie blokują i zatrzymują również wirusa COVID-19 – powiedział Glanville w wywiadzie dla jednej z nowozelandzkich stacji radiowych. W kolejnej rozmowie dodał, że jego lek może okazać się nawet skuteczniejszy od przyszłej szczepionki , ponieważ w przeciwieństwie do niej, nie wymaga oczekiwania na reakcję układu odpornościowego i pozwala przeciwciałom na natychmiastową pracę.

To oznaczałoby, że lek zaproponowany przez zespół dr Jacoba Glanville’a mógłby zneutralizować koronawirusa w organizmie ludzkim w około dwadzieścia minut! Teraz opracowane przez niego przeciwciała znajdują się w Instytucie Badań nad Chorobami Zakaźnymi należącym do armii amerykańskiej, w którym eksperci będą sprawdzać, czy lekarz rzeczywiście ma rację. Jeśli badania potwierdzą jego przypuszczenia, to testy na ludziach ruszą jeszcze na początku lata.

