Lekarze nie potrafią rozpoznać boreliozy i zbyt często podają antybiotyki? Nowy test naukowców z Polskiej Akademii Nauk ma temu zaradzić

- Borelioza jest chorobą podstępną. Mamy wczesne objawy boreliozy, jak rumień wędrujący, który pojawia się kilka dni po ukłuciu przez kleszcza. Ale mogą też wystąpić późne objawy, począwszy od zniszczenia stawów, do powikłań neurologicznych - porażeń nerwów obwodowych, niedowładu kończyn, porażenia nerwu twarzowego

- wyjaśnia dr Szymon Nowak, z Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Lekarz zwraca uwagę na trudności w rozpoznaniu.

- Jeśli w wywiadzie z pacjentem nie ma informacji o ukłuciu przez kleszcza i nie ma rumienia wędrującego, ale pacjent ma bóle stawów - charakterystyczne dla tej choroby - wówczas testowanie powinno odbywać się dwuliniowo. Pierwszym testem jest test Elisa, który jest bardzo czuły. Jeżeli da on dodatni wynik, to powinien on zostać jeszcze potwierdzony przez test Western Blot, który jest testem o wyższej swoistości - tłumaczy dr Szymon Nowak.