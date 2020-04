Lekarze w Poznaniu chodzą w workach na śmieci... W szpitalu zakaźnym brakuje środków ochronnych i testów na COVID-19

W Poznańskim szpitalu 40 łóżek respiratorowych. To tyle co w innych szpitalach w normalnym czasie

Czy tak jest? Szpital dysponuje 400 łóżkami, w tym 40 jest respiratorowych - w skali kraju to dużo. W skali Europy? Nie.

- Gdyby okazało się, że potrzebnych jest więcej łóżek do wentylacji zastępczej, to mamy plan, jak to rozwinąć. Chcielibyśmy mieć oczywiście znacznie więcej łóżek na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na co dzień, nie tylko w czasie epidemii. Przeszkodą jest złe finansowanie takich oddziałów oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w naszym kraju. To, co dziś Ministerstwo Zdrowia i NFZ nazywa zwiększeniem finansowania, to tak naprawdę jest kropla w morzu. To nawet nie uwzględnia inflacji – mówi szef SOR.