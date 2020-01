Lekarze i specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu po raz kolejny wydali kalendarz. Hasłem przewodnim wydania na 2020 rok jest kompleksowe leczenie. Zobacz kalendarz!

Fizjoterapeuci, farmaceuci, psycholodzy, diagności laboratoryjni, patolodzy, technicy medyczni, dietetycy i pracownicy socjalni - to właśnie oni znaleźli się w kalendarzu Wielkopolskiego Centrum Onkologii na 2020 rok.Jak twierdzą przedstawiciele placówki, to właśnie dzięki tym specjalistom szpital może zagwarantować pełne leczenie nowotworów.Za realizację zdjęć i opracowanie kalendarza odpowiadają fotograf mody Dawid Płaczek oraz Agnieszka Chołuj, specjalista zdrowia publicznego. Sesje zdjęciowe odbyły się we wnętrzach WCO.– Jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona do czwartej edycji kalendarza Wielkopolskiego Centrum Onkologii na rok 2020, której bohaterami są specjaliści różnych dziedzin wspierających proces leczenia onkologicznego – mówi dr n. med. Marta Liszka, fizjoterapeutka, która w kalendarzu reprezentuje styczeń. I dodaje: - Jedną z tych dziedzin jest fizjoterapia, która odpowiednio ukierunkowana jest istotnym elementem na każdym etapie leczenia. Pozwala przyspieszyć powrót do zdrowia i znacznie wpłynąć na przywrócenie, a następnie podniesienie jakości życia.[promo]1483;1;Polub nas na FB[/promo]Oprócz dr Marty Liszki w tegorocznym kalendarzu znaleźli się także: Katarzyna Gruchot, Ewa Mizera-Nyczak, Joanna Grupińska, Monika Smólska, Danuta Procyk, Dorota Gołąb, Arkadiusz, Spychała, Ewa Laskowska, Janusz Doś, Elżbieta Chojecka, Zefiryn Cybulski.[g]7510679;0[/g][promo]1481;1;Quiz gwarowy[/promo]

