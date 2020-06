Letni Targ Ogrodniczy na MTP: W maseczkach, ale z torbami pełnymi roślin. Międzynarodowe Targi Poznańskie znów otwarte. Zobacz zdjęcia

Mimo takich obostrzeń na MTP w sobotę przed południem był już tłum ludzi. Co ich przyciągnęło? Rośliny! Można było zakupić zarówno te ogrodowe, jak i takie, które nadają się do posadzenia na balkonie i przyjmą się też w domowych warunkach. Byli także wystawcy z lokalnymi przetworami: serami czy winami, a także producenci mebli i ozdób ogrodowych.

Przy wejściu każdemu mierzona jest temperatura przez kamery termowizyjne, są też dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk. Ci, którzy nie mają własnych maseczek mogą je zakupić w specjalnych maseczkomatach. Ze względów bezpieczeństwa każdy, kto chce odwiedzić Letni Targ Ogrodniczy musi przy zakupie bilety wypełnić specjalną ankietę dotyczącą koronawirusa. Wszystko to ze względów sanitarnych.

- Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi przygotowaliśmy to wydarzenie i można się tutaj czuć bezpiecznie. Trochę więcej pracy nas to kosztowało, ale musimy się zmieniać zgodnie z tym, jak zmienia się świat. My to robimy i pokazujemy, że można - podkreśla Patelka.

Letnie Targi Ogrodnicze to nieostatnie wydarzenie wystawowe w tym roku. MTP szykuje się już do kolejnych.

- Przy większych wydarzeniach jesteśmy zobligowani do wpuszczenia takiej liczby osób, by na 4 mkw przebywała jedna osoba. A MTP to blisko 100 tys. mkw powierzchni ekspozycyjnej na całym terenie, więc dziennie jesteśmy w stanie, zgodnie z prawem, ugościć tu 25 tys. ludzi. Z wydarzeni na wydarzenie przygotowujemy się, by robić to na jeszcze lepszym poziomie - dodaje.

Letni Targ Ogrodniczy odbywa się w sobotę i niedzielę. Bilet wstępu to 5 złotych. Dostępne są tylko on-line na stronie www.ToBilet.pl.

