Letni wypoczynek w Wielkopolsce? Sprawdź najlepsze pływalnie, baseny i aquaparki!

W stolicy Wielkopolski olbrzymią popularnością cieszą się Termy Maltańskie, które są największym ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym w Polsce. Obiekt podzielony jest na cztery części: sportową, rekreacyjną, strefę saun oraz strefę SPA 1306. Na część sportową składają się m.in.: basen olimpijski, basen do skoków do wody czy basen do rozgrzewki i nauki pływania. Część rekreacyjna obejmuje aquapark, w którym będziemy mogli skorzystać z basenów geotermalnych i solankowych.

Spragnieni adrenaliny również znajdą coś dla siebie. W strefie rekreacyjnej znajduje się aż 13 zjeżdżalni, na czele ze zjeżdżalnią turbo, którą możemy pędzić nawet 60 km/h! Na termach zrelaksujemy się w strefie saun, gdzie znajdziemy sauny i łaźnie. Gabinet SPA 1306b oferuje natomiast zabiegi SPA, prozdrowotne i medycyny estetycznej. Dostępne są również różnego rodzaju masaże. Ceny za wejście różnią się w zależności od dnia, wieku, strefy oraz liczby osób. Za skorzystanie z Aquaparku zapłacimy od 34 do 189 zł. Baseny sportowe dostępne są od 14 do 25 zł. Natomiast ceny biletów za skorzystanie z saun wahają się od 47 do 109 zł.