Letnie wyprzedaże 2022 wystartowały. Co kupisz taniej i o ile, a czego w dużych promocjach nie ma. Jak inflacja zmienia handel [14.08.2022] OPRAC.: Zbigniew Biskupski

Zdobycie serc i umysłów kupujących w środku letniego wypoczynku to trudna sztuka. Prime Day stanowi bardzo potrzebny impuls dla branży detalicznej, a efekt halo zwiększa sprzedaż nawet w witrynach innych niż Amazon. W tym roku nie było wyjątków - sprzedaż online dla marek i sprzedawców detalicznych sprzedających bezpośrednio przez własne strony wzrosła o 8% we wtorek i środę w drugim tygodniu lipca w porównaniu z tym samym dwudniowym okresem w lipcu 2021 roku. Dariusz Bloch / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Zaczyna się szczyt letnich urlopów, startują letnie wyprzedaże. Od lat kilku przenoszą się one powoli też do Internetu, a nowym głównym rozgrywającym jest Amazon, który wprowadził tradycję Prime Day i dyktuje światowe trendy letnich wyprzedaży - nie tylko zresztą online, ale w całym handlu. W tym roku Prime Day wypadł 12-13 lipca, mamy więc już możliwość pierwszych ocen i komentarzy, a w konsekwencji - także prognoz, czego możemy spodziewać się na naszym polskim rynku. Co na wyprzedażach będzie prawdziwą okazją cenową, a co jedynie jedynie szansą na nieco tańsze zakupy. Sprawdźcie!