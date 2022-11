Lewica donosi na prezydenta Poznania do inspekcji pracy. Na celowniku temperatura w gabinecie Jacka Jaśkowiaka OPRAC.: Maciej Szymkowiak

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak promuje niższe zużycie energii cieplnej, poprzez zmniejszenie temperatury w swoim gabinecie. Waldemar Wylegalski

Prezydent Poznania zachęcał poznaniaków do oszczędzania poprzez obniżenie temperatury w mieszkaniach. Zalecał 16 stopni Celsjusza, jako temperaturą dobrą dla naszej planety, a także dla naszego organizmu. Ostatnio przekazał w swoich mediach społecznościowych, że w jego gabinecie temperatura wynosi 14 st. C. Politycy lewicy zgłosili sprawę do inspekcji pracy.