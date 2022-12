Licytacje komornicze to nie tylko mieszkania, domy i samochody. Co jeszcze zajmuje i sprzedaje komornik? Zobacz, co trafia na licytacje

Komornik zajmuje nieruchomości i ruchomości. Kiedy? To ostateczność

Z komornikiem nikt nie chce mieć do czynienia. Powszechnie spotyka się z wieloma negatywnymi opiniami na temat komorników i ich działań. Wbrew pozorom najczęściej jednak wybierają oni taką formę egzekucji należności, by była ona jak najmniej dolegliwa dla zadłużonego. Nie od razu zajmują nieruchomości czy samochód, by wystawić je na licytację i w ten sposób zaspokoić wierzycieli.

Na początek komornik wysyła wezwania do zapłaty i próbuje doprowadzić do porozumienia, by dług został spłacony dobrowolnie. Nie zawsze jednak przynosi to oczekiwane efekty, a wtedy podejmowane są próby odzyskania wierzytelności z zebranych na koncie bankowym oszczędności, poprzez zajęcie części wypłaty czy emerytury. Jeśli i to okaże się nieskuteczne, wtedy komornik musi już sięgnąć po inne możliwości. Wtedy następuje egzekucja z ruchomości i nieruchomości.