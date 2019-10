Mieszkanie - Grodzisk Wielkopolski w dniu 25-10-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk wielkopolski, pokój 21, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości: ul. Powstańców Chocieszyńskich 54A/1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1S/00042246/8. Opis nieruchomości Udział 1/2 cz. w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej o pow. uż. 42,30 m2. Z lokalem jest związany udział w gruncie w wys. 423/3675 (działka nr 927/4 KW PO1S/00028529/2). Lokal na I piętrze składa się z 1 pokoju,korytarza,kuchni i łazienki. Stan techniczny budynku dobry, standard lokalu średni. Lokal znajduje się w budynku jednorodzinnym obecnie funkcjonującym jako mały hotel - pensjonat. Suma oszacowania wynosi 65 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 686,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 553,00 zł. ZOBACZ TEŻ: Licytacje komornicze domów w Wielkopolsce [PAŹDZIERNIK 2019]. Te domy kupisz w okazyjnej cenie! Przejdź do kolejnego mieszkania --->

