Licytacje WOŚP 2020: Szachy z Jaśkowiakiem, mecz tenisowy i... buty posła

Nie inaczej jest w Poznaniu i Wielkopolsce. Tutaj na aukcjach z okazji 28. finału WOŚP pojawiła się w ostatnim czasie możliwość rozegrania partii szachów z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania. Krótko po pojawieniu się, licytujący płacą za nią już ponad 5,5 tys. złotych. Oprócz spotkania z prezydentem i gry, przekaże on także zwycięzcy komplet szachów.

- Zapraszam do licytowania meczu tenisowego przeciwko mnie. Zorganizuję go w moim ulubionym ośrodku tenisowym w Poznaniu. Mieści się w nim także bardzo dobra restauracja i po meczu zapraszam na obiad w niej. Jestem tenisistą zapalonym, ale nie przesadnie utalentowanym

Do Poznania zaprasza także Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego i rzecznik tej instytucji. Z sędzią Laskowskim można zagrać w tenisa, a po meczu - zjeść z nim obiad. Obecnie za tę możliwość licytujący płacą już 1,6 tys. zł.

Do licytacji na WOŚP dołączył także Franciszek Sterczewski, poseł KO z Poznania. Oferuje on spacer po Poznaniu w swoim towarzystwie i... swoje buty. Jak tłumaczy - w czasie kampanii wyborczej odwiedził w nich wszystkie 17 gmin powiatu poznańskiego. Obecnie licytujący oferują za nie 355 zł.

- Na aukcję wystawiłem moje wspaniałe buty, dzięki którym przeszedłem wszystkie 17 gmin powiatu poznańskiego i dzięki którym zdobyłem nową pracę w Sejmie. Zapraszam wszystkich do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspierajmy i budujmy społeczeństwo obywatelskie - apeluje poseł Sterczewski.

Licytować można tutaj: Buty i spacer od posła Franka Sterczewskiego

28. finał WOŚP. Kiedy i jaki jest cel?

Aukcje dla WOŚP na Allegro nie kończą się wraz z 28. finałem w niedzielę, 12 stycznia, ale trwają do końca miesiąca. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących operacji. Skupiają się przede wszystkim na chirurgii ogólnej, kardiochirurgii czy neurochirurgii. Hasło 28. finału WOŚP to: "Wiatr w żagle!".