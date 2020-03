Lider kontrowersyjnego zespołu Batushka pierwszym zakażonym koronawirusem na Podlasiu

Jeszcze do niedawna województwo podlaskie było jedynym, w którym nie stwierdzono zakażenia koronawirusem. Jednak ta sytuacja uległa już zmianie. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zawiadomił o pierwszym stwierdzonym przypadku w tym regionie. – Mężczyzna w sile wieku jest hospitalizowany. Rodzina pacjenta jest objęta nadzorem epidemiologicznym przez powiatowego inspektora sanitarnego. Apelujemy o uszanowanie prywatności pacjenta – poinformował Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Jak udało się ustalić, osobą, o której mowa jest kontrowersyjny muzyk Krzysztof Drabikowski, znany z black metalowego zespołu Batushka. Artysta właśnie zamieścił bardzo wymowne zdjęcie na swoim profilu na Instagramie z podpisem „Prekursor na Podlasiu”. W ostatnim czasie artysta często koncertował – nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy, takich jak Wielka Brytania i Niemcy. Jego najbliższa rodzina została objęta ścisłym nadzorem epidemiologicznym.

Protesty i kontrowersje

Obok zespołów Behemoth i Vader, Batushka to obecnie najpopularniejsza grupa black metalowa z Polski. Kapela cieszy się popularnością nie tylko w naszym kraju, również z uwagi na jej kontrowersyjny wizerunek. Zespół wyraźnie nawiązuje do religii prawosławnej – jego członkowie zawsze występują w liturgicznych szatach, co często spotyka się ze skrajnymi reakcjami. Koncerty w Rosji i Białorusi musiały zostać odwołane z uwagi na protesty.