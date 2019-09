Lidl Polska podał zarobki swoich pracowników

Pensja nowego pracownika sklepu wynosi od 3100 do 3850 zł brutto. Po dwóch latach wynagrodzenie rośnie do 3450 zł brutto w małych miejscowościach i do 4350 zł brutto w dużych. Pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje na początek 4050 zł brutto. Trzy lata później pensja rośnie do 4900 zł brutto.

Ponadto pracownicy Lidla otrzymują dodatkowo:

bezpłatną prywatną opiekę medyczną, kartę multisport, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne, paczki dla dzieci, upominki, wyprawkę dla noworodka i dla pierwszoklasisty.

Dodatkowy urlop od 1 do 3 miesięcy dla doświadczonych pracowników z minimalnie pięcioletnim stażem, zdrowe przekąski, gadżety z akcji lojalnościowych, obchody jubileuszu stażu pracy, upominki z okazji świąt, darmową kawę i herbatę

Raport ujawnił też obrót netto. W roku obrotowym 2017/2018 było to 16,1 mld zł, a rok później 18,3 mld zł.

– Jesteśmy siecią sklepów spożywczych i naszym głównym celem jest zawsze oferowanie wysokiej powtarzalnej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialne kształtowanie asortymentu oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów. Oczywiście na tym nasza odpowiedzialność się nie kończy - mówi Maksymilian Braniecki Prezes Lidl Polska

Lidl założył sobie także cele środowiskowe. To między innymi:

Do końca 2022 r. 50 proc. kawy w asortymencie będzie posiadało certyfikaty zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.Do końca 2019 roku 100 proc. kwiatów i roślin w asortymencie będzie certyfikowanych zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Do końca 2025 r. całkowicie wyeliminuje ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego.

Do końca 2022 r. 50 proc. herbat ziołowych i owocowych będzie posiadało certyfikaty zrównoważone - go rozwoju i ochrony środowiska.

Do 2025 r. ograniczy zużycie plastiku w opakowaniach o 20 proc.

Do 2025 r. zredukuje w asortymencie marek Lidla średnią ważoną dodanych soli i cukru o 20 proc.

Do końca 2022 r. będzie stosować do produkcji artykułów spożywczych marek Lidla wyłącznie segregowany olej palmowy 2, pochodzący ze zrównoważonej produkcji